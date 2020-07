Der Klimaschutz erfordert für den Bahnverkehr ambitionierte Ziele. Beim Deutschland-Takt darf es aber keinen Etikettenschwindel geben.

Der Schienenverkehrsgipfel am Dienstag war teilweise eine PR-Veranstaltung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Dennoch ist es wichtig, dass die ambitionierten Ziele der Bundesregierung für den Bahnverkehr trotz Corona-Krise bekräftigt wurden. Test auf die Glaubwürdigkeit ist aber vor allem die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel.

Politisch besonders attraktiv ist der Deutschland-Takt. Er stand am Dienstag deshalb im Vordergrund. Es handelt sich dabei um ein mittel- und langfristiges Projekt, bei dem aber durchaus Fortschritte in Etappen möglich sind. Ein Kernelement ist eine fahrplanbasierte Infrastrukturplanung wie es sie in der Schweiz schon seit Jahrzehnten gibt. Die kommt in Deutschland nun nach und nach in Gang.

DB-Fernverkehr bereut frühere Sünden

Keine erkennbaren Fortschritte gibt es bisher aber für eine Bestellung von Fernverkehrszügen durch einen Aufgabenträger, der nach Lage der Dinge in Deutschland nur der Bund sein kann. So ließe sich sicherstellen, dass im Taktfahrplan vorgesehene Fernzüge auch wirklich fahren und nicht gestrichen werden, wie die Deutsche Bahn (DB) das mit ihrem berüchtigten Programm „Mora“ gerade auch in der Pfalz getan hat.

Immerhin bereut der DB-Fernverkehr unter neuer Führung seine früheren Sünden und versucht nun, sein Angebot wieder zu erweitern – und dies nicht nur auf den besonders stark frequentierten ICE-Strecken. Die DB-Fernverkehrsoffensive bietet deshalb im Moment am ehesten eine Perspektive für baldige Fortschritte in Richtung Deutschland-Takt – etwa mit der neuen IC-Linie von Dresden über Berlin nach Rostock.