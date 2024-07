Der auf erneuerbare Energien spezialisierte Projektentwickler Juwi mit Hauptsitz im rheinhessischen Wörrstadt und mit Wurzeln im Donnersbergkreis setzt in Griechenland ein großes Solarvorhaben um.

Juwi hat mit den Investoren Foresight und Mirova eine Vereinbarung über den Verkauf eines mehrteiligen 267 Megawatt Spitzenleistung umfassenden Photovoltaik-Projekts geschlossen.

Juwi übernimmt auch Wartung und Betrieb

Zugleich wird Juwi von den beiden Käufern als sogenannter EPC-Dienstleister mit der technischen Planung (Engineering), dem Einkauf der Komponenten (Procurement) und mit der Konstruktion (Construction) der riesigen Solaranlagen beauftragt. Standorte sind die zentralgriechischen Regionen Fthiotida und Larissa, rund 300 Kilometer nördlich von Athen. Der Bau der Anlagen soll im August 2024 beginnen, die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Nach der Inbetriebnahme übernimmt Juwi, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mannheimer MVV Energie AG, den technischen Betrieb und die Wartung der Solaranlagen.

Solarmodule folgen dem Lauf der Sonne

Die PV-Anlagen erzeugen rund 515 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Dies entspricht nach Unternehmensangaben in etwa dem Strombedarf von mehr als 100.000 Griechen. 16.000 Nachführsysteme sollen dafür sorgen, dass die Solarmodule der Anlage dem täglichen Lauf der Sonne jeweils folgen und so möglichst effizient arbeiten.

Die Fläche des Solarparks umfasst rund 430 Hektar und hat damit die Größe von über 600 Fußballfeldern. „Juwi verfügt derzeit über eine Pipeline von 500 Megawatt Solarprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien in Griechenland“, sagt Stephan Hansen, Vorstandsmitglied der Juwi-Gruppe und verantwortlich für das internationale Geschäft. „Mit einer Gesamtkapazität von 267 Megawatt wird das Solarportfolio von Foresight und Mirova das größte in unserer Firmengeschichte sein.“