Bornheim/Neustadt. Bis zum Jahresende will die Hornbach Baumarkt AG 125 seiner 160 Bau- und Gartenmärkte auf energiesparende LED-Beleuchtung umstellen und dafür rund 9 Millionen Euro investieren.

Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Von der Investition verspricht sich der größte Hornbach-Teilkonzern eine erhebliche Senkung der CO 2 -Emissionen sowie eine jährliche Stromkosteneinsparung von etwa 4 Millionen Euro. Der Startschuss sei Ende Februar im Hornbach-Markt am Unternehmenssitz in Bornheim gefallen. „Die LED-Lampen haben eine längere Lebensdauer und sparen obendrein eine Menge Energie“, sagt Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG.

Trotz – coronabedingter – Einschränkungen im Verkauf hat Hornbach-Konzern im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (Ende Februar) erheblich zulegt. In den ersten drei Geschäftsmonaten (März bis Ende Mai) erzielte die Gruppe mit rund 1,6 Milliarden Euro einen um knapp 18 Prozent höheren Umsatz als im Vorjahresquartal, wie Hornbach am Freitag bei Vorlage der Quartalszahlen mitteilte. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis legte um rund 78 Prozent auf etwa 173 (Vorjahr: 96,9) Millionen Euro zu.

Als wesentlichen Grund für den sprunghaften Anstieg nannte Hornbach das starke Umsatzwachstum in den 160 Bau- und Gartenmärkten des größten Teilkonzerns Baumarkt AG.