Der Baumarkt-Konzern Hornbach aus dem südpfälzischen Bornheim hat mehr Umsatz, aber weniger Gewinn gemacht. Auch der Ausblick aufs Geschäftsjahr fällt verhalten aus. Hoffnung macht der Geschäftsleitung die fernere Zukunft.

Auch das Wetter drückt auf die Stimmung. So richtig tolle Frühlingstage, die dazu einladen, im Garten zu arbeiten oder im Freien zu streichen, gab es in diesem Jahr bisher kaum. So erwartet