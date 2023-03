Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz ist bislang robust. Aber es gibt einige Risiken, die die Situation deutlich verändern könnten.

Anders als am bundesweiten Warntag in der vergangenen Wochen schrillen am Arbeitsmarkt keine Alarmglocken. Ukraine-Krise und teils horrende Preissteigerungen für Energie und viele Produkte führten