Die Corona-Krise hat bei der Deutschen Bahn (DB) im vergangenen Jahr Fahrgastzahlen und Umsatz einbrechen lassen. Unter dem Strich weist die DB-Jahresbilanz einen Verlust nach Steuern von 5,7 Milliarden Euro aus. Auch für dieses Jahr wird mit roten Zahlen gerechnet.

Wie Bahnchef Richard Lutz und Finanzvorstand Levin Holle am Donnerstag in Berlin erläuterten, stürzte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit), das im Vorjahr noch plus 1,8 Milliarden