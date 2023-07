Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Euro ist wieder um die 100 Rubel wert. Russlands Staatshaushalt profitiert von der Schwäche der Währung, aber die russischen Bürger trifft die Entwicklung hart.

Die Wechselkasse in der Bank „Oktrytije“ in Tscheboksary an der Wolga hatte vor ein paar Tagen ein günstiges Angebot: Sie zahlte für einen Euro 96,30 Rubel und verkaufte ihn für