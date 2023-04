Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum die Schweizer in Sachen Gerstensaft die größte Auswahl haben. Weltweit!

Die Deutschen fühlen sich in vielen Belangen an der Spitze, etwa im Export und in puncto politische Stabilität. Sie gelten als Urlaubsweltmeister, haben das Oktoberfest zu einer globalen Vergnügungsmarke