Die Deutsche Bahn startet das größte kostenlose W-Lan-Reisenetz in Europa. Doch noch gibt es Lücken und einigen Nachholbedarf bei der digitalen Versorgung der Fahrgäste.

Es ist ein großes Versprechen. Die Kunden der Deutschen Bahn AG sollen künftig unterwegs so bequem im Internet surfen können wie zuhause – erstmals mit kostenlosem, schnellen und zeitlich unbegrenztem W-Lan, das mit dem Fahrgast mitreist. Noch gibt es bei der Internetversorgung an Bahnhöfen und in Zügen zahlreiche Probleme und Lücken, was Fahrgäste verärgert. Doch nun kommt eine weitere Verbesserung, die DB-Vorstandsfrau Sabina Jeschke am Mittwoch auf dem Berliner Hauptbahnhof vorstellte. „Mit WIFI@DB werden Züge noch mehr zum verlängerten Wohnzimmer oder Büro“, wirbt die Managerin. Pendler wie Geschäftsreisende sollen künftig auf immer mehr Strecken durchgehend surfen können. Einmal einloggen soll genügen, und schon soll die Verbindung durchgehend funktionieren, im Bahnhof, in der DB-Lounge, auf dem Bahnsteig und im Zug. Sogar bei der Rückfahrt sucht sich dann das Smartphone automatisch das nächste WiFi-Netz der DB. Sofern die Technik funktioniert.

Bahn: Größtes rollendes W-Lan-Netzwerk Europas

Der Staatskonzern bringt das nach eigener Darstellung „größte rollende W-Lan-Netzwerk Europas an den Start“. Ab sofort soll die Technik nicht nur am Berliner Hauptbahnhof, sondern bundesweit an rund 100 Stationen funktionieren, von Westerland auf Sylt über Hamburg, Köln und Trier bis Tübingen und Straubing im Süden. Alle DB-Lounges und die ersten 200 Regionalzüge und Busse sind versorgt. Die ICE-Flotte bietet schon seit 2017 flächendeckend und kostenlos W-Lan.

Bis Jahresende an 130 Bahnhöfen

Die Versorgung mit Internet-Anschlüssen soll noch weiter ausgebaut werden. Bis Jahresende werden 130 Bahnhöfe kostenloses, unbegrenztes und durchgehendes W-Lan haben. Auch die Intercity-Flotte bekommt WIFI@DB. Nächstes Jahr sollen mehrere Hundert Regionalzüge und Busse folgen. Rund 200 Millionen Euro hat der Konzern nach eigenen Angaben bereits investiert, unter anderem für 3800 Zugangspunkte und 230 Kilometer Leitungen.

Bei der nahtlosen und schnellen Internetversorgung sind die Verkehrsunternehmen auf die Mobilfunkanbieter angewiesen. Wichtigste Voraussetzung für stabiles Surfen im Zug sei die ausreichende Mobilfunkabdeckung entlang der Bahnstrecken, betont die DB. Erst bis Ende 2022 sollen die wichtigsten, bis Ende 2024 dann alle Schienenwege mit Mobilfunk versorgt sein.

Staat schießt mehr als 1 Milliarde Euro zu

Um die nach wie vor vielen Funklöcher in ländlichen Regionen zu schließen, nimmt nun der Staat Geld in die Hand. Der Bau von Sendeanlagen soll mit 1,1 Milliarden Euro, technische Umbauten in Zügen sollen mit weiteren 150 Millionen Euro gefördert werden.

Nahtloser Internetempfang in Zügen ist technisch anspruchsvoll, besonders in Zügen, die wie der ICE teils mit 300 Kilometern in der Stunde unterwegs sind. Um Mobilfunksignale in stabiler Qualität erhalten, hat die DB einen großen Teil der ICE- und IC-Flotte mit Verstärkern ausgestattet.