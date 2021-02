Die Pannenhelfer des Automobilclubs ADAC und dessen Mobilitätspartner sind im vergangenen Jahr in der Pfalz 73.394 Mal ausgerückt, teilte der ADAC am Dienstag mit. In ganz Rheinland-Pfalz halfen sie bei 190.296 Pannen. Bundesweit wurden 3,386 Millionen Pannenhilfe-Einsätze gezählt. Im Vergleich zum Vorjahr war dies in Rheinland-Pfalz ein Rückgang von 12 Prozent (bundesweit minus 10 Prozent). Das rückläufige Pannenaufkommen entspreche in etwa dem Corona-bedingt gesunkenen Verkehrsaufkommen im vergangenen Jahr. Wie schon in den Jahren zuvor sei die Batterie die häufigste Pannenursache gewesen, 2020 aber noch öfter als zuvor. Laut ADAC ist auch das Corona-bedingt. Die längeren Standzeiten der Autos während der Lockdowns im Frühling und Herbst sind ursächlich für die Häufung der batteriebedingten Pannen. Danach folgen, wie in den Jahren zuvor, Pannen durch Motor und Motormanagement mit 15,9 Prozent und sonstige Ursachen wie Karosserie, Lenkung oder Fahrwerk mit 14,2 Prozent.