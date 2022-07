Lange Strecken mit dem 9-Euro-Ticket zurückzulegen, ist derzeit viel im Gespräch – besonders, wenn es um das Ziel Sylt geht. Wer den teilweise extrem hohen Zeitaufwand scheut, kann auch einen Teil der Strecke mit einem Fernzug fahren.

Das 9-Euro-Ticket geht weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. In vielen Fällen lohnt es sich schon für eine einzige Fahrt. Das Ticket gilt einen ganzen Monat lang bundesweit für beliebig viele Fahrten im öffentlichen Nahverkehr einschließlich der Regionalzüge. Die vielen Besitzer einer Jahreskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie Job-Ticket, Karte ab 60 und Rhein-Neckar-Ticket sind so zu einer drei Monate lang bundesweit gültigen Fahrkarte gekommen.

Besonderen Medienrummel hat es um die Möglichkeit gegeben, mit dem 9-Euro-Ticket extrem weite Strecken wie etwa nach Sylt zurückzulegen. Manche haben vielleicht Spaß daran, solche Touren allein um der Kuriosität willen zu machen, aber vielen anderen dürften über 13 Stunden Fahrzeit und sechs Mal umsteigen für die Strecke von Mannheim nach Westerland wohl doch zu lange sein. Eine gute Lösung kann es in einigen Fällen sein, einen Teil der Strecke mit einem Fernzug zu fahren und das 9-Euro-Ticket nur für einen oder mehrere Teilabschnitte zu nutzen.

Flixtrain und 9-Euro-Ticket oft günstig

Finanziell besonders attraktiv kann die Kombination von 9-Euro-Ticket und Flixtrain (in dem das 9-Euro-Ticket nicht gilt) sein. Flixtrain bietet in aller Regel billigere Tickets als im ICE der Deutschen Bahn (DB) an, obwohl die Fahrzeit manchmal ähnlich kurz ist. Der Flixtrain ist von Heidelberg (ab 8.07 Uhr) nach Berlin (Ankunft 13.18 Uhr) nicht sehr viel länger unterwegs als ein ICE von Mannheim. Einen Flixtrain gibt es neuerdings auch von Karlsruhe (ab 11.25 Uhr) nach Berlin (an 17.20 Uhr). Eine Schwäche des Flixtrain-Angebots ist normalweise, dass es keine Tarifkooperation mit dem Regionalverkehr gibt und man dafür ein separates Ticket braucht. Wer ein 9-Euro-Ticket oder eine VRN-Jahreskarte besitzt, hat diesen Nachteil in den Monaten von Juni bis August aber nicht.

Bei der DB ist die Tarifkooperation deutlich besser geregelt. In manchen Fällen kostet bei einem Sparpreis-Ticket eine Anschlussstrecke mit dem Nahverkehr (beispielsweise von Neustadt nach Mannheim) gar nichts zusätzlich. Es gibt aber auch Fälle, in denen man durch eine Anschlussstrecke in eine andere Kontingentkategorie gerät und deshalb deutlich mehr für sein Ticket zahlen müsste. In solchen Fällen kann man durch das 9-Euro-Ticket oder eine VRN-Jahreskarte einiges sparen.

Beispiel Mannheim–Bad Wörishofen

Wenn man mit dem 9-Euro-Ticket beispielsweise von Mannheim nach Bad Wörishofen fahren will, muss man meist fünf Mal umsteigen und die Fahrt dauert rund fünf Stunden (beispielsweise Mannheim ab 10.30 Uhr, Bad Wörishofen an 15.28 Uhr).

Fährt man mit dem ICE über Augsburg braucht man nur einmal umsteigen und es geht rund eine Stunde schneller (beispielsweise Mannheim ab 10.30, Bad Wörishofen an 14.23 Uhr). Zwischen Augsburg und Bad Wörishofen lässt sich das 9-Euro-Ticket nutzen. Ein Sparpreis-Ticket nach Augsburg ist meist etwa 7 Euro billiger als eines nach Bad Wörishofen, es gibt aber auch Fälle, in denen der Preisunterschied 14 Euro beträgt. Noch deutlich größer ist die Differenz, wenn man eines der (allerdings eher raren) „Super Sparpreis Aktion“-Tickets für 12,90 Euro findet, die es von Mannheim nach Augsburg, aber nicht nach Bad Wörishofen gibt.

Eine ganz spezielle Besonderheit ist der direkte IC 2013 von Mannheim (ab 13.54 Uhr) nach Oberstdorf (an 18.11 Uhr). Der Zug fährt von Ulm bis Oberstdorf als Regional-Express, um den Stundentakt im Regionalverkehr sicherzustellen. Hier gelten daher reguläre Nahverkehrsfahrkarten wie das Regio-Ticket Allgäu-Schwaben und das Bayern-Ticket, das 9-Euro-Ticket gilt dagegen nicht.

Lieber Fernzug als 9-Euro-Ticket

