Es geht um Jobs, Klimavorgaben und fairen Wettbewerb: In Berlin und Völklingen will die Stahlbranche den Druck auf die Bundesregierung erhöhen.

Völklingen/ Berlin (dpa/lrs) - Angesichts der Krise in der Stahlindustrie macht die Branche Druck auf die Bundesregierung. Für heute hat die IG Metall zu Demonstrationszügen in Berlin und in Völklingen aufgerufen, zu der insgesamt mehrere tausend Teilnehmer erwartet werden.

Der Demonstrationszug in Berlin startet ab 10.00 Uhr am Brandenburger Tor, von dort ziehen die Stahlarbeiter zum Bundeswirtschaftsministerium. Ab 11.00 Uhr ist im benachbarten Invalidenpark eine Kundgebung geplant. In Völklingen setzen sich ab 11.30 Uhr insgesamt drei Demonstrationszüge in Bewegung, um 13.00 Uhr ist eine zentrale Abschlusskundgebung geplant.

Die Kundgebungen sollen auf die Bedeutung einer starken und wettbewerbsfähigen Stahlindustrie in Deutschland aufmerksam machen. Die Teilnehmer fordern verlässliche politische Rahmenbedingungen für den Umbau zu klimafreundlicher Stahlproduktion, den Erhalt von Arbeitsplätzen sowie Schutz vor Billigimporten und unfairen Wettbewerbsbedingungen.