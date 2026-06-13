Erst noch ein paar letzte Regentropfen, dann setzt sich die Sonne endlich wieder durch. Zum Wochenende wird es in Baden-Württemberg wieder deutlich wärmer – im Breisgau sind sogar bis zu 28 Grad drin.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Sommer übernimmt nach mehreren wechselhaften Tagen rechtzeitig zum Wochenende das Ruder: In Baden-Württemberg stehen freundliches Wetter und sommerliche Temperaturen an.

Schon heute verschwinden die letzten Regentropfen rasch, danach setzt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad in höheren Lagen und bis zu 28 Grad im Breisgau. Nur der Wind sorgt stellenweise noch für ordentlich Bewegung. Vor allem im Bergland, zeitweise aber auch in tieferen Lagen, sind starke bis stürmische Böen möglich.

Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken. Während sich im Süden oft ein klarer Himmel zeigt, ziehen im Norden mehr Wolken durch. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 10 Grad zurück. In den Höhenlagen des Schwarzwalds bleibt der Wind kräftig.

Der Sonntag präsentiert sich vor allem in der Südhälfte von seiner freundlichen Seite. Dort ist es vielfach heiter bis sonnig. Im Norden halten sich dagegen häufiger Wolken - Regen ist aber kaum ein Thema. Die Höchstwerte reichen von 19 Grad in Teilen von Hohenlohe und Ostalb bis zu 26 Grad im Markgräflerland.