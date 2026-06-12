Ein Fahrer möchte mit seinem Auto die Bundesstraße überqueren. Dabei übersieht er einen Klein-Lastwagen. Der Unfall endet für ihn tödlich.

Krauchenwies (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 311 bei Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) ist ein 30 Jahre alter Autofahrer gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wollte der Mann am frühen Morgen mit seinem Wagen auf Höhe der Abzweigung Ablach die Straße überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Klein-Lastwagen. Obwohl dessen 22-jähriger Fahrer den Angaben nach auswich, stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte sie in ein angrenzendes Feld.

Der 30-jährige Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagen-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.