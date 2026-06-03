Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Baden-Württemberg weiter mit Schauern und örtlichen Gewittern. Wann sich die Sonne wieder häufiger zeigen könnte.

Stuttgart (dpa/lsw) - Graue Wolken werden auch in den kommenden Tagen über Baden-Württemberg zu sehen sein. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können örtlich Gewitter aufziehen - und starke bis stürmische Böen bringen. Gerade im Bergland seien teils Sturmböen möglich.

Schauerstart, später freundlicher

Heute soll es verbreitet Schauer geben, vereinzelt gebe es auch eine kleine Chance auf Gewitter. Gegen Abend dürfte der Regen nachlassen, dazu könnte sich öfter die Sonne zeigen. Bei wechselnder Bewölkung werden laut DWD 16 bis 22 Grad erwartet, mit Höchstwerten am Rhein. Der Westwind wehe mäßig, mit frischen Böen, im Bergland mit starken. Bei Gewittern seien starke bis stürmische Böen möglich.

In der Nacht regnet es der Prognose zufolge nur vereinzelt. Zwischendurch soll es Auflockerungen geben. Die Tiefstwerte liegen demnach bei 16 bis 9 Grad.

Regen und lokal Gewitter

Am Donnerstag bleibt es nach DWD-Angaben wechselhaft: Immer wieder solle Regen durchziehen, teils schauerartig. Örtlich könnten Gewitter dabei sein. Dann seien auch stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte reichen demzufolge von 16 Grad im Bergland bis 23 Grad in Karlsruhe. Dazu soll ein mäßiger Südwestwind wehen, im höheren Bergland seien Sturmböen drin.

In der Nacht zum Freitag soll der Regen abziehen. Anschließend seien noch einige Schauer zu erwarten. Außerdem könne es im Bergland zu stürmischen Böen aus Westen kommen. Mit geringer Wahrscheinlichkeit könnten zwischen Odenwald und nördlichem Schwarzwald vereinzelt Gewitter auftreten.

Sonniger Richtung Wochenende

Am Freitag selbst wird es laut Vorhersage wolkig. Zeitweise könne es schauern, einzelne Gewitter seien vor allem im Umfeld der Alb möglich. Abends ziehe das Ganze nach Osten ab. Danach dürfte es freundlicher werden. Die Höchstwerte liegen den Angaben nach bei 15 bis 20 Grad, dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest, in Böen stark.

In der Nacht zum Samstag bleibe es zunächst trocken. In der zweiten Nachthälfte sei in den südlichen Landesteilen etwas Regen wahrscheinlich. Die Tiefstwerte sollen bei 11 bis 6 Grad liegen.