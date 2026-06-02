Blitzschlag, Hagel, Sturmböen: Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetter vorhergesagt. Nach etwa einer Stunde folgt die Entwarnung.

Stuttgart/Heidenheim (dpa/lsw) - Nach knapp einer Stunde hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Teilen Baden-Württembergs aufgehoben. In der Region rund um Heidenheim an der Brenz gewitterte und hagelte es. Die Front zog dann weiter Richtung Bayern.

Zuvor hatten die Meteorologen vor schweren Gewittern und heftigem Starkregen in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tübingen gewarnt. Laut einer Karte auf der Internetseite des DWD galt besonders für eine Region nördlich von Ulm eine Unwetterwarnung (Stufe 3 von 4). Für umliegende Teile galt Warnstufe 2: vor «markantem Wetter».

In einer Unwetterwarnung hatte der DWD in Stuttgart mitgeteilt, am Abend seien einzelne schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel um zwei Zentimeter und schweren Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich. «Vorsicht! Extreme Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen», hieß es. Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen.