Gas strömt aus, Blaulicht vor der Tür: Nach Lecks an Baustellen müssen Nachbarn ihr Zuhause verlassen. Wo sich die Vorfälle ereigneten und was genau passierte.

Ammerbuch/Linkenheim-Hochstetten (dpa/lsw) - Gleich an zwei Orten im Südwesten sind Menschen wegen Gasalarms evakuiert worden. In Linkenheim-Hochstetten (Landkreis Karlsruhe) war laut dem Kreisfeuerwehrverband bei Arbeiten zur Verlegung eines Kabels eine Gasleitung beschädigt worden.

«In einem Umkreis von 100 Metern um die Austrittsstelle haben wir die Einwohner gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen», berichtete Daniel Kompalla von der Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten anschließend laut Mitteilung. Insgesamt 20 Bewohnerinnen und Bewohner seien betroffen gewesen. Verletzt worden sei niemand.

Der Netzbetreiber habe die Leitung schnell abgeschaltet, damit sei die Gefahr gebannt gewesen. «Die evakuierten Personen konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren», teilte die Feuerwehr mit.

In Ammerbuch (Landkreis Tübingen) wurden Bewohner eines Wohnhauses wegen einer bei Baggerarbeiten ebenfalls beschädigten Gasleitung vorsorglich evakuiert. Die Einsatzkräfte und Mitarbeiter eines Energieversorgers dichteten das Leck am Vormittag ab, wie die Polizei mitteilte. «Nach Messungen der Feuerwehr konnte eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden», hieß es. Verletzt worden sei niemand.