Eine 47-jährige Autofahrerin musste laut Polizeibericht am Montag gegen 7.45 Uhr auf der L 532 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim stark abbremsen, weil ein Nissan sie überholte und aufgrund des Gegenverkehrs knapp vor ihr zurück auf die Fahrspur wechselte. In der Folge wurde die Nissan-Fahrerin von der Überholten an einer roten Ampel in Böhl-Iggelheim zur Rede gestellt. Sie zeigte laut Polizei in dem Gespräch keinerlei Reue. Die Fahrerin des Nissan wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 m groß; sie trug schwarze lange Haare und eine Sonnenbrille mit runden Gläsern. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist laut Polizei bekannt. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von möglichen Zeugen des Vorfalls, insbesondere des Fahrers eines entgegenkommenden schwarzen größeren Fahrzeugs, Telefon 06324/9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.