Ein Jugendlicher strandet nachts am Bahnhof und ruft selbst die Polizei. Dann stellt sich heraus, dass er als vermisst gilt.

Gaggenau (dpa/lsw) - Die Polizei hat am Bahnhof Gaggenau (Kreis Rastatt) einen vermissten Jugendlichen gefunden. Der 14-Jährige war von einer Jugendhilfeeinrichtung in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) verschwunden und zusammen mit einem gleichaltrigen Freund in die Region gereist, um einen Bekannten zu besuchen, wie ein Polizeisprecher sagte.

In der Nacht seien die beiden dann im Bahnhof in Gaggenau gewesen und hätten die Polizei verständigt, weil gängige Verkehrsmittel nicht mehr fuhren und sie nicht mehr nach Hause kämen. Eine Polizeistreife fuhr zum Bahnhof und brachte sie in Gaggenau aufs Polizeirevier. Dort stellte sich dann heraus, dass einer der beiden als vermisst galt. Der 14-Jährige wurde anschließend in seine Einrichtung nach Ettlingen gebracht. Der Freund wurde von seinen Eltern abgeholt.