Mitten beim Einkaufen wird eine Familie von einem Unbekannten mit Softairwaffe bedroht – und danach sogar verfolgt. Was die Polizei im Auto des 62-Jährigen noch entdeckt.

Holzgerlingen (dpa/lsw) - Ein 62-Jähriger soll einen Vater samt seinen Kindern mit einer Softairwaffe bedroht und die Familie anschließend mit dem Auto verfolgt haben. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben mit seinen acht und zehn Jahre alten Kindern gerade aus einem Einkaufsmarkt gekommen, als der Verdächtige mit seinem Auto vorfuhr, ihn ansprach und beleidigte. Was genau der 62-Jährige von ihm gewollt habe, habe der Mann nicht verstanden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der mutmaßliche Täter habe zudem mit einer Waffe gestikuliert. Daraufhin sei der Vater mit seinen Kindern zum Auto geflohen und losgefahren. Während er die Polizei verständigte, bemerkte er den Angaben zufolge, dass der 62-Jährige ihn zunächst weiter mit dem Auto verfolgte.

Schließlich verloren sich die Autos aber im Verkehr. Mehrere Streifenwagen rückten aus und fanden das Auto des Verdächtigen schließlich geparkt an einem Restaurant. Der 62-Jährige kam hinzu und wurde festgenommen. Im Auto fanden die Beamten eine Softairpistole, einen Baseballschläger und ein Springmesser. Diese wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der Polizeimaßnahmen am Mittwoch wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.