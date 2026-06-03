Ein Passant entdeckt einen leblosen Körper in der Murg. Es dauert, bis der Mann identifiziert ist. Was die Polizei inzwischen weiß.

Rastatt (dpa/lsw) - Bei einem tot in der Murg gefundenen Mann handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Rastatt. Dies habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei mit. Die Autopsie habe keine Hinweise auf Gewalteinwirkung ergeben. Damit gehen die Ermittler nicht von einer Straftat aus.

Ein Fußgänger hatte am Sonntagmorgen gesehen, wie der leblose Körper zwischen zwei Brücken in der Murg trieb. Die von dem Passanten alarmierte Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen.