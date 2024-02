Vier junge Musiker adaptieren Ennio Morricones Song „Spiel mir das Lied vom Tod“ für ein Streichquartett. Mitte März und Ende August präsentiert das One World String Quartet aus Karlsruhe das Ergebnis bei zwei Konzerten. Für die geplante CD dazu startet die Gruppe ein Crowdfunding.

Zu den großen Filmklassikern gehört „Spiel mir das Lied vom Tod“. Der Filmtitel reicht schon, um an die ganz besondere Titelmelodie des Films zu denken, gespielt auf einer Mundharmonika. Zum Konzert „Spiel mir das Lied vom Tod“ lädt am 17. März und 29. August das One World String Quartet aus Karlsruhe ein. Die jungen Musiker widmen Ennio Morricones Filmmusiken ihre kommenden Auftritte und ihre anstehende CD-Einspielung. Zur Finanzierung haben sie ein Crowdfunding gestartet.

Das allein zeigt schon, dass Andrea Barla und Hiroko Tamaki, Violine, Sophie Mettefeu, Bratsche, und der Cellist Vasily Bystroff nicht das übliche klassische Streichquartett bilden. „Wir haben die Filme gesehen. Nicht nur ,Spiel mir das Lied vom Tod’, auch ,Für eine Handvoll Dollar’, ,Die Unbestechlichen’, ,Die Legende vom Ozeanpianisten’ und die Serie ,Allein gegen die Mafia’ – und wir waren begeistert von Ennio Morricones Musik. Es ist uns wichtig, dass diese Musik nicht vergessen wird“, erzählt Hiroko Tamaki. Allerdings schrieb Morricone nur einmal für Mundharmonika, ansonsten für großes Orchester.

Eigens Arrangement in Auftrag gegeben

„Fürs Streichquartett braucht man spezielle Arrangements. Wir haben damit eigens Antonello Capuano, einen Arrangeur aus Italien beauftragt. Capuano hat den Barzizza-Preis gewonnen, Ennio Morricone saß in der Jury“, erläutert Geigerin Tamaki den Hintergrund für „Spiel mir das Lied vom Tod“ in dieser Besetzung.

Die Musiker aus vier verschiedenen Ländern trafen sich beim Masterstudium an der Karlsruher Musikhochschule. Seit 2015 gehen sie zusammen mit der Simon&Garfunkel Cover Band „Graceland“ auf Tournee. Auch zu viert, als One World String Quartet, musizieren sie bewusst für ein Publikum, das normalerweise nicht in Klassikkonzerte geht. „In unsere Konzerte kommen oft junge Menschen ohne Bezug zu klassischer Musik. Wir haben unser Publikum immer im Blick, das gern Coverversionen von Queen, Coldplay oder auch Filmmusik von Hans Zimmer hört, oder „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Für dieses Publikum haben wir das neue Programm ausgewählt“, so Tamaki. „Deshalb gestalten wir unsere Konzerte anders. Wir moderieren selbst. In der Pause und nach den Konzerten kommen die Zuhörer und reden mit uns. Die Menschen sind offen und neugierig, und uns ist die Kommunikation mit ihnen sehr wichtig.“

Kostprobe am Sonntag in Karlsruhe

Die Einnahmen aus den Konzerten reichen nicht, um eine CD-Einspielung in einem professionellen Studio zu finanzieren. Auch die Arrangements kosten Geld, eine dreistellige Summe pro Auftrag. Ganz auf der Höhe der Zeit beschloss das One World String Quartet, ein Crowdfunding zu starten. „Wir stehen gerade in der Mitte der Kampagne und sammeln die ersten Erfahrungen mit Crowdfunding. Wir bieten eine Reihe von Gegenleistungen an, von Backstage-Videos über persönliche Geburtstagsgrüße bis zum Hauskonzert. Wir haben bereits Buchungen. Nur das Hauskonzert hat bis jetzt noch niemand gebucht“, sagt die Geigerin zum Stand des Crowdfunding.

Direkten Kontakt mit dem Publikum ist das junge Streichquartett gewohnt. Seit vergangenem Jahr tritt es auch in der Reihe Candlelight Concerts auf, die für 200 bis 400 Zuhörer ausgelegt sind. Da spielt das Quartett klassisch unverstärkt. So sind auch intimere Locations möglich, wie der Zuschauerraum des Kinos Scala in Öhringen am 17. März, 19.30 Uhr, für „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Eine Kostprobe des Morricone-Programms gibt es auch in Karlsruhe am 3. März, 11 Uhr, bei Iacopini Food & Wines, Reinhold-Frank-Straße 46a. Ein Teil des Umsatzes bei diesem Event wird in das Crowdfunding für die CD fließen. Weitere Infos und den Link zum Crowdfunding stehen auf der Homepage des Quartetts unter www.oneworldstringquartet.com.