Mit einer Benefizveranstaltung in eigener Sache startet der Gloria-Kulturpalast nach dem Corona-Lockdown. Rolf Miller, der mit seinem Programm „Obacht Miller!“ im April eigentlich in Herxheim auftreten wollte, eröffnet am 3. Juli das Programm. Es folgen vier Sendungen Comedy Kautsch und Ted Louis mit „Hokus Pokus Campingbus“.

75 Zuschauer haben unter Berücksichtigung der Abstandsregeln im kleinen Saal Platz, sagt Gloria-Betreiber Peter Karl auf Anfrage. Gerade sei eine neue Lüftungsanlage eingebaut worden: