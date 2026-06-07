Erst Vorfahrt genommen, dann durch die Luft geschleudert: Wie es zu dem schweren Unfall kam und wie es dem Radfahrer jetzt geht.

Sachsenheim (dpa/lsw) - Ein 77 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei Sachsenheim (Landkreis Ludwigsburg) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Radfahrer beim Queren der Straße die Vorfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin missachtet.

Demnach war der Mann am Samstag auf einem Feldweg unterwegs und wollte eine Landstraße überqueren. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 77-Jährige über die Motorhaube geschleudert und kam im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Straße lange gesperrt

Für die Unfallaufnahme musste die Straße über zwei Stunden lang voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.