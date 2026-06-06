Das Tennis-Turnier in Stuttgart muss nicht nur auf Alexander Zverev verzichten. Auch Justin Engel kann beim Rasen-Event nicht aufschlagen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Tennis-Talent Justin Engel muss seinen Start beim Rasenturnier in Stuttgart kurzfristig absagen. Der 18-Jährige kann aufgrund einer Ellenbogen-Verletzung nicht spielen, wie sein Management der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Engel will für weitere Untersuchungen am Montag nach Basel zu einem Spezialisten reisen, er kämpft seit Mitte März mit den Problemen.

Engel, der als eines der größten Talente im deutschen Männer-Tennis gilt, war im vergangenen Jahr beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof mit 17 bis ins Viertelfinale gekommen - kein Spieler war jünger.

Zuvor hatte auch Alexander Zverev seinen Startverzicht für das Turnier vom 6. bis zum 14. Juni erklärt und dies mit seiner Finalteilnahme bei den aktuell laufenden French Open begründet. Auch Zverevs Finalgegner Flavio Cobolli aus Italien wird nicht teilnehmen können.