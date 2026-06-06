Während der Fahrt soll ein 20-Jähriger im Streit ins Lenkrad gegriffen, die Handbremse gezogen und dann seine Ex-Partnerin geschlagen haben. Als die Polizei eintrifft, flüchtet er.

Eigeltingen (dpa/lsw) - Wegen eines Streits während einer Autofahrt hat ein 20-Jähriger auf einer Straße bei Eigeltingen (Kreis Konstanz) seiner Ex-Freundin ins Lenkrad gegriffen und die Handbremse gezogen. Zudem habe er seine 18-jährige Ex-Partnerin geschlagen, das Fahrzeug verlassen und durch Schläge und Tritte mehrere Fahrzeuge beschädigt, teilte die Polizei mit. Der Mann habe unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden.

Als die Polizei am Freitagabend eintraf, flüchtete er den Angaben zufolge zunächst, konnte dann aber auf einem Feld unter erheblicher Gegenwehr festgenommen werden. Er sei in eine Fachklinik gebracht worden. Gegen den 20-Jährigen wurden laut den Angaben der Polizei mehrere Strafverfahren eingeleitet.