Das Instrument zu beherrschen, reicht nicht aus, um als Musiker Karriere zu machen. Man braucht Ideen. Der junge Geiger Niklas Liepe will Klassik vermittelbarer machen, wie er sagt. Wie, kann man am Sonntag in der Landauer Festhalle erleben. Mit seinem Bruder, dem Pianisten Nils Liepe, und dem Cellisten Alexander Hülshoff spielt er Stücke von Antonin Dvórák.

„Es ist unfassbar schöne Musik“, sagt Niklas Liepe zum Programm der Matinée, die in Dvoráks mittelböhmische Heimat führt. Neben den bekannten Slawischen