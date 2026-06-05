Nach dem Sturz aus 14 Metern Höhe geht es einem 18 Monate alten Kind besser. Die Polizei ermittelt weiter zum genauen Ablauf des Unfalls.

Rastatt (dpa/lsw) - Das in Rastatt aus einem Fenster in 14 Metern Höhe gestürzte Kleinkind ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei in Offenburg mit. «Zum Ablauf, wie es zum Sturz aus dem Fenster kommen konnte, dauern die Ermittlungen noch an», sagte ein Polizeisprecher.

Das 18 Monate alte Kind war aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und dabei zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind am Montag in eine Karlsruher Klinik.

Warum es aus dem Fenster fiel, sei bislang nicht bekannt. Früheren Angaben einer Polizeisprecherin zufolge könnte es sich um ein Unglück gehandelt haben. Die Eltern des Kindes seien zum Unfallzeitpunkt vor Ort gewesen.