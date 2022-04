Das Museum in Annweiler zeigt vom 14. April bis 30. September Arbeiten der in Rohrbach lebenden Künstlerin Betty Beier, die kürzlich schon in der Landauer Villa Streccius ausgestellt hat. Seit Mitte der 1990er-Jahre dokumentiert Beier für ihr Erdschollenarchiv landschaftsverändernde Prozesse, die der Mensch verursacht. Dafür reist sie rund um die Welt. Sie war in Island, China, Alaska, Brasilien und Paraguay. Vor Ort nimmt sie einen ein mal ein Meter großen Gipsabdruck des Bodens. Und auch in Deutschland ist die fündig geworden. So sind in Annweiler Schollen aus Island und Wörth zu sehen neben Fotografien und Aquarellen. Am Internationalen Museumstag am 15. Mai will Beier mit Besuchern ins Gespräch kommen.