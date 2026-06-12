Die 36. Auflage der Montagsreihe des Kulturzentrums Altstadt im Innenhof des Frank-Loebschen Hauses in Landau bietet ab Mitte Juli sommerliche Open-Air-Gefühle.

Den Auftakt macht am 13. Juli die Sängerin Annette Postel mit ihrem Programm „Her mit dem Haifisch...Weill“. Die gebürtige Ludwigshafenerin singt Lieder, Arien und Chansons von Kurt Weill, „von der Dreigroschenoper im Babylon Berlin bis zum Broadway“, heißt es in einer Mitteilung des Kulturzentrums Altstadt. Mit Annette Postel interpretiert die 1. Preisträgerin des Lotte-Lenya-Awards der Kurt-Weill-Foundation New York die Werke des Songschreibers und Brecht-Vertoners. Sebastian Matz begleitet die Sängerin am Piano, Pirmin Ullrich an Saxophonen und Klarinetten.

Am 20. Juli bringt die Gruppe Foaie Verde „Virtuose Weltmusik vom Balkan“ nach Landau. Die fünf Vollblutmusiker aus vier verschiedenen Ländern begeistern mit der Energie und Lebensfreude Südosteuropas. Dabei schlagen sie Brücken von traditioneller Musik zu virtuosen Eigenkompositionen. „Speed-Folk trifft Melancholie, gerade und krumme Rhythmen wechseln sich ab mit leisen, unter die Haut gehenden Klängen. Jazz und Klassik werden gekonnt in archaische Folkmusik verwoben“, heißt es. Die Sängerin von Foaie Verde beherrsche ihr Metier in 14 Sprachen.

Von Jazz und Soul bis Weltmusik

Soul und Blues lässt am 27. Juli das San2 Trio am Frank-Loebschen Haus hören. Auf mehrere Alben, Radio- und TV-Auftritte, gemeinsame Live-Shows mit Jazzweltstar Jamie Cullum und der britischen TV-Legende Jools Holland kann das Trio um den deutschen Sänger Daniel Gall alias San2 zurückblicken. Nun hat San2 nicht nur ein neues Studioalbum im Gepäck, er hat mit dem Bluesgitarristen Sebastian Schwarzenberger und Hansi Enzensperger an der Hammondorgel außerdem Ausnahmemusiker für sein Trio gewonnen.

Die Marion & Sobo Band bespielt am 3. August den Innenhof des Frank-Loebschen Hauses mit Gipsy-Jazz und Global Music. Das deutsch-französisch-polnische Ensemble hat sich seinen eigenen Stil aus globaler Musik und vokalem Jazz erarbeitet. Dabei setzen die Künstler auf handgemachte, akustische Musik, die ohne Schlagzeug auskommt und dennoch kraftvoll ist.

Die multilinguale französische Sängerin Marion Lenfant-Preus und der polnische Gitarrist Alexander „Sobo“ Sobocinski verfolgen seit 13 Jahren gemeinsam die Idee, Musik ohne Schubladen für ein generations- und kultur-übergreifendes Publikum zu kreieren, heißt es. Daran arbeiten sie „mit viel Charme, Humor, Leichtigkeit und Spielfreude“ Die Musiker präsentieren ihr drittes Studio Album, „Gomera“. Es ist der gleichnamigen Kanaren-Insel gewidmet, auf der die beiden viele Winter verbracht und viele Song-Ideen gesammelt haben.

„Klangakrobaten“ verblüffen mit Improvisation

Am 10. August hat die Gruppe Les Primitifs eine Menge Jazz, Rock und Folk für ihren Auftritt in Landau im Gepäck. Die vier Musiker „entführen in beschauliche Hinterhöfe genauso wie ins Hafenviertel Marseilles oder nach New Orleans“. Wortwitz verbinden sie mit schnellen Melodien. Die „Klangakrobaten“ treiben sich gegenseitig zu Höchstleistungen an und ergehen sich auch gerne mal in minutenlangen Improvisationen, heißt es. Les Primitifs sind Laurent Leroi, Akkordeon, Erwin Ditzner, Schlagzeug, Michael Herzer, Double Bass, und Matthias Dörsam, Wood Winds.

Termine

Montagsreihe im Innenhof des Frank-Loebschen Hauses in Landau am 13., 20. und 27. Juli sowie am 3. und 10. August jeweils ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr); Karten kosten 23 Euro, erhältlich bei der Beethoven-Apotheke Landau und online bei www.reservix.de. Bei schlechtem Wetter sind die Konzerte im Alten Kaufhaus.

