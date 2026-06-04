Sexuelle Belästigung im Zug und Flucht über die Gleise: Erst entblößt ein Mann vor anderen Fahrgästen sein Glied, dann entzieht er sich der Ticketkontrolle. Was Zeugen über den Vorfall berichteten.

Kißlegg (dpa/lsw) - Vor den Augen anderer Fahrgäste soll ein Mann in einer Regionalbahn bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) sein Glied entblößt und eine 22-jährige Frau sexuell belästigt haben. Zeugenangaben zufolge fasste er sich an seinen Penis und grinste die in der Nähe sitzende Frau an, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll dabei mit teilweise heruntergelassener Hose in einer Sitzgruppe gesessen haben. Die 22-Jährige habe sich daraufhin der Situation entzogen und den Vorfall am Mittwoch beim Zugpersonal gemeldet.

Als eine Zugbegleiterin anschließend die Fahrkarte des Mannes verlangte, habe dieser die 31-Jährige zur Seite gestoßen und sei aus dem am Bahnhof Kißlegg haltenden Zug geflüchtet. Den Angaben zufolge soll ein Passant noch versucht haben, den Mann festzuhalten. Der Täter habe sich jedoch losreißen können und sei über die Gleise geflüchtet, so die Polizei,

Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Mann bislang nicht gefunden werden. Der Vorfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Leutkirch im Allgäu und Kißlegg.