Die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE steigt aus dem Dax ab, der Baukonzern Hochtief geht hoch. Was bedeutet das für die Stuttgarter?

Stuttgart (dpa) - Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE sieht im nahenden Abstieg aus dem deutschen Leitindex Dax in den Mittelwerteindex MDax primär ein technisch getriebenes Ereignis. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens aus Stuttgart auf Anfrage am Donnerstag mit. «Die Zugehörigkeit zu einem Index verändert nicht die fundamentale Stärke eines Unternehmens und hat keine Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Strategie oder Finanzkraft», ergänzte der Sprecher. Die Porsche SE bleibe demnach eines der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands mit langfristigem Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hatte am Mittwochabend im schweizerischen Zug mitgeteilt, dass der Baukonzern Hochtief zum 22. Juni die Porsche SE im Dax verdrängt. Der Aufstieg von Hochtief kommt nach Ansicht von Experten nach einem starken Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten nicht überraschend. Das Unternehmen profitiert demnach unter anderem vom Boom bei Rechenzentren, von Milliarden-Infrastrukturprogrammen sowie steigenden Verteidigungsausgaben in vielen Ländern.

Zuletzt tiefrote Zahlen bei Porsche SE

Die Aktie der Porsche SE hatte hingegen in den vergangenen Monaten an Wert verloren. Die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piech hatte im ersten Quartal dieses Jahres wegen einer hohen Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern fast eine Milliarde Euro Verlust gemacht.

Der Sportwagenbauer Porsche AG war bereits im September vergangenen Jahres aus dem Dax abgestiegen, nachdem er knapp drei Jahre zuvor an die Börse gegangen war.

Veränderungen im Dax sind nichts Ungewöhnliches. Die Deutsche Börse überprüft vierteljährlich die Zusammensetzung. Für den Auf- und Abstieg von Unternehmen ist der Börsenwert der frei gehandelten Aktien entscheidend. Zu welchem Index ein Unternehmen gehört, hat für dessen Geschäft keine konkreten Folgen. Jedoch bringt eine Notierung in der ersten deutschen Börsenliga Prestige und mehr Sichtbarkeit bei internationalen Investoren. Denn der Dax ist das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.