Radfahrer tritt Außenspiegel ab, Autofahrer zückt Tierabwehrspray: In Hechingen endet ein Streit zwischen Radler und Autofahrer mit einer unerwarteten Wendung für eine Passantin.

Hechingen (dpa/lsw) - Nach einer Vorfahrtsverletzung haben sich ein Radfahrer und ein Autofahrer in Hechingen im Zollernalbkreis gegenseitig verfolgt. Eine Unbeteiligte wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll ein bislang unbekannter Radfahrer einem 24 Jahre alten Autofahrer am Mittwochabend die Vorfahrt genommen haben. Nachdem der Mann gehupt hatte, soll ihn der Radfahrer verfolgt und beim Überholen den Außenspiegel des Wagens abgetreten haben. Der Autofahrer setzte dem Radfahrer daraufhin nach und versprühte während der Fahrt Tierabwehrspray in dessen Richtung. Der Radfahrer wurde dabei offenbar nur am Rücken getroffen und fuhr weiter.

Unglücklich verlief die Aktion aber für eine 41-jährige Frau, die mit dem Streit nichts zu tun hatte: Sie geriet in die Sprühwolke des Pfeffersprays. Rettungskräfte behandelten die Frau vor Ort. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht nach dem unbekannten Radfahrer.