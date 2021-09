Ein leichtes Sommerkonzert gibt Martin Erhard am Sonntag, 12. September, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Rheinzabern anlässlich des „Tags der Orgel“, der zugleich „Tag des offenen Denkmals“ ist. Heitere Orgelstücke stehen ebenso auf dem Programm wie Orgelbearbeitungen bekannter klassischer Orchesterwerke mit Wiedererkennungswert: „Die Moldau“ von Smetana, das „Air“ von Bach, Händels „Wassermusik und Mozarts „Kleine Nachtmusik“. Erhard umrahmt die Orgelmusik mit festlichem Tenorgesang. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.