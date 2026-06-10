„Künstliche Intelligenz und die Kunst“ heißt der Titel eines Vortrags von Jürgen Rink am Sonntag, 14. Juni, 11 Uhr, im Künstlerhaus Edenkoben.

Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Björn Hayer, wobei Besucher eingeladen sind, Fragen zum Thema zu stellen. In dem Vortrag geht es um große Fragen wie diese: Warum ist Künstliche Intelligenz (KI) mehr als nur ein weiterer Technologieschub – eine größere Umwälzung als die Entstehung des Internets? Vor allem aber stellt der Vortrag eine Frage in den Mittelpunkt: Wo bleibt der Mensch in einer Welt intelligenter Maschinen – und was bleibt ihm?

Jürgen Rink, promovierter Physiker, war Chefredakteur des „c't magazins“. Der Neustadter ist als KI-Experte auf Konferenzen und in Unternehmen tätig. Er ist MINT-Botschafter und gründete das KI-Zentrum in Neustadt mit. Zudem ist Rink in der Kulturszene aktiv. Der Eintritt kostet 10 Euro/ermäßigt 6 Euro. Reservierung: Telefon 06323 2325, Mail buero@kuenstlerhaus-edenkoben.de.