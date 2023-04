Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Jonas Kaltenbach vor einer Woche beim Festival in Klingenmünster auftrat, war das ein Heimspiel für ihn. Der Schlagzeuger stammt aus Steinfeld. Inzwischen ist er in der Kölner Jazzszene etabliert. Die Schorle ist ihm geblieben – auch in der Musik.

Jonas Kaltenbach hat seinen Bachelor-Abschluss als Jazz-Drummer fast schon in der Tasche. Das Abschlusskonzert fehlt noch. Es soll am 12. September im renommierten Stadtgarten in Köln sein mit