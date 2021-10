Das dramatische Leben der Lyrikerin Hilde Domin beleuchten ihre Biografin Marion Tauschwitz und der Multiinstrumentalist Adax Dörsam bei ihrer Hommage am Sonntag, 31. Oktober, 17 Uhr, in der Herxheimer Villa Wieser: in Gedichten, Gedanken und mit einfühlsamer Musik. Der lange Lebensweg der bekannten deutschen Lyrikerin Hilde Domin (1909-2006), die als „Dichterin der Rückkehr“ gilt, war von Erfahrungen als Heimatlose und Entwurzelte geprägt. Diesen Erfahrungen setzte sie in ihren Gedichten ein entschlossenes „Dennoch“ und einen unbändigen Lebenswillen entgegen: Ihre Poesie ist geprägt vom unerschütterlichen Glauben an die Menschheit, an den Frieden und an die Gerechtigkeit. Berühmt wurde Domin mit ihrem ersten Gedichtband „Nur eine Rose als Stütze“ (1959). Marion Tauschwitz begleitete die Dichterin während ihrer letzten fünf Lebensjahre als Mitarbeiterin und enge Vertraute. 2009 legte sie zu Domins 100. Geburtstag die erste umfassende Hilde-Domin-Biografie vor. Karten für die Lesung in der Reihe „sonntags um 5“ gibt es zu 12 Euro bei Reservix – auch im Internet.