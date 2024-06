Titelverteidiger SC 1809 ist zum vierten Mal in Folge deutscher Rugby-Meister geworden. In keiner Sportart in Deutschland hat es so viele Finals um den Titel gegeben.

Längst gibt es im 15er-Rugby wie andernorts eine Bundesliga. Mittlerweile ist sie (wieder) zweigeteilt. In Nord/Ost und Süd/West. Aber eines lässt sich die Gemeinde nicht nehmen: ein Endspiel zum Abschluss.