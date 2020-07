Ihr Konzert mit dem neuen Programm „Powerplay“, mit dem sie im April in der Marktkirche von Bad Bergzabern auftreten wollten, musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun dürfen sich die vielen Fans von Harmonic Brass in der Südpfalz doch auf ein baldiges Wiedersehen freuen.

Das Münchener Blechblasensemble kommt zu einem Open-Air-Konzert am Mittwoch, 22. Juli, 19 Uhr, ins Weingut Eichenhof in Kapellen-Drusweiler. Damit wollen die fünf Musiker in dieser außergewöhnlichen Zeit ihre vielen Fans in der Region beglücken. Und zwar mit den bekanntesten Hits aus ihren vielen Konzertprogrammen.

Gespielt wird dort, wo es unter freiem Himmel passt, Musik mit Themen vom Meeresstrand bis zum Berggipfel. Dabei trifft Johann Sebastian Bach auf Michael Jackson, Rossini lernt die Sendung mit der Maus kennen, Tangos und italienische Klassiker beschwören einen einzigartigen Sommer. Moderiert wird mit einer Flüstertüte. Und dann gibt es auch noch das Harmonic-Brass-Glücksrad.

Das bereits 1991 gegründete Ensemble präsentiert sich in einer ganz neuen Besetzung. Karl-Wilhelm Hultsch an der Tuba hat Manfred Häberlein abgelöst, Alexander Steixner (Posaune) ist seit einiger Zeit dabei, ebenso Trompeterin Elisabeth Fessler. Hornist Andreas Binder und Trompeter und Arrangeur Hans Zellner sind schon aus vielen Konzerten bestens bekannt. Immerhin macht das renommierte Bläserquintett seit vielen Jahren Station, seit es von Fritz Bolz vom Eichenhof erstmals verpflichtet wurde. Sein Sohn Jürgen führt die Tradition weiter.

Karten

Eintrittskarten für zehn Euro gibt es nur auf Vorbestellung unter der Telefonnummer 06343 1441 oder per E-Mail an weingut.eichenhof@gmx.de. Die Anzahl ist limitiert wegen der Abstandsregelungen.