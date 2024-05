Die Zweibrücker können Hochwassermüll kostenlos in Containern entsorgen, die im ganzen Stadtgebiet aufgestellt werden.

Die Stadtverwaltung Zweibrücken und der UBZ haben am Sonntagnachmittag damit begonnen, im gesamten Stadtgebiet Container zur kostenlosen Entsorgung von Hochwasserabfällen aufzustellen. In folgenden Bereichen werden Container aufgestellt und regelmäßig entleert: Friedrich-Ebert-Straße, Franckstraße, Brückenstraße, Webenheimer Straße, Unterer Hornbachstaden, Elisenweg, In den Stegwiesen/Lanzstraße/In den Amtswiesen, Schwalbenstraße/Meisenstraße/Starenstraße, Fußgängerzone und angrenzende Straßen, Alte Bubenhauser Straße/Luitpoldstraße, Kaiserstraße, Schillerstraße/Bismarckstraße, Herzogstraße, Im Königswinkel, Ixheimer Straße, Schlachthofstraße, Christian-Ott-Straße, Etzelweg, Schlossplatz, Goetheplatz, Einödstraße, Breitwiesenschule Außerdem stehen Container in Mittelbach (Hengstbachermühle, Hengstbacher Straße, Altheimerstraße/Stuppacherweg), in Oberauerbach (Zweibrücker Straße, Battweiler Straße) und in Rimschweiler (Nähe Feuerwehr).

Hier findet man eine Karte.

Kühl- und Elektrogeräte dürfen nicht in den Containern entsorgt werden. Sie können direkt neben den Containern abgestellt werden. Müll darf nicht auf der Straße entsorgt werden. Außerdem sind Rettungswege und Straßen stets freizuhalten, schreibt die Stadt.