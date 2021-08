Mit den Höhnern kommen am Donnerstag, 16. September, um 20 Uhr echte Kölsche Stimmungskanonen in den Sommerpark von Billigheim-Ingenheim. Gerade in Corona-Zeiten wollen sie lebensbejahende Zuversicht in die Südpfalz tragen. „Wer zu unseren Konzerten kommt, soll einen Abend lang mit uns zusammen das Leben und die Liebe feiern“, sagt Frontmann Henning Krautmacher. Mit Hannes Schöner, Jens Streifling, Micki Schläger, Joost Vergoosen und Heiko Braun präsentiert er neue Songs und Klassiker der Band, die sich auch gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung einsetzt.

Info

Tickets kosten zwischen 29,50 und 57,90 Euro im Netz unter www.pfalzshow.de.