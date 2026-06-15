Der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war für die seit Jahren stagnierende deutsche Wirtschaft nur die jüngste Hiobsbotschaft. Könnte einem Kriegsende ein Aufschwung folgen?

München (dpa) - Der Iran-Krieg machte die Hoffnungen auf einen zarten Aufschwung in diesem Jahr zunichte: Könnte nun infolge des Abkommens zwischen den USA und dem Iran eine Trendwende kommen? Viele dornige Themen müssen von den Konfliktparteien noch ausgehandelt werden, doch vorerst scheint ein mögliches Kriegsende in Sicht. Damit dürfte auch der Nachschub von Rohöl, Flüssiggas und Dünger aus dem Golf rasch wieder anlaufen, die Preise dürften mittelfristig fallen - was wiederum die Konjunktur stützen sollte.

Die Börsen in Asien feiern die Einigung heute bereits, der Ölpreis gab deutlich nach. US-Präsident Donald Trump zeigt sich optimistisch - und erklärte mit Blick auf die Blockade des Öltransports durch die Straße von Hormus: «Schiffe dieser Welt, startet eure Motoren! Lasst das Öl fließen!»

Die Krise infolge des Iran-Kriegs hatte Deutschland kalt erwischt: Außer höheren Preisen, die vielen Haushalten zu schaffen machen, machte sich in der Industrie neuerlicher Materialmangel bemerkbar. In der Folge halbierten Ökonomen ihre Konjunkturprognosen.

Wie dürfte sich ein Ende des Kriegs auf die Wirtschaft auswirken?

«Ein Kriegsende hätte positive Auswirkungen auf die Konjunktur», sagt der Ökonom Timo Wollmershäuser, Leiter der Konjunkturforschung am Münchner Ifo-Institut. «Zunächst würden die Weltmarktpreise für Rohöl und Erdgas sinken, wodurch die Inflationsraten unmittelbar sinken und die Kaufkraft der Verbraucher zurückkehren würde.» Sinken würden nach Einschätzung des Wissenschaftlers auch die Kapitalmarkt- und Kreditzinsen, da weitere Erhöhungen der Leitzinsen ausbleiben würden.

Doch wäre der Effekt voraussichtlich kein sofortiger. «Die Ausweitung des Angebots an Rohöl, Erdgas und damit verbundenen Vorprodukten aus der Region des Persischen Golfs auf das Vorkriegsniveau wird wohl noch etwas dauern, da einige Produktionsstätten offenbar beschädigt sind», sagt Wollmershäuser. «Daher werden die Energiepreise wohl nicht unmittelbar auf das Vorkriegsniveau sinken und die Lieferkettenprobleme könnten noch etwas andauern.»

Wie werden sich die Benzinpreise entwickeln?

Für die Bundesregierung zog vor allem der rasante Anstieg der Spritpreise politischen Ärger nach sich. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die staatliche Eingriffen eigentlich ablehnte, geriet unter Druck und stimmte schließlich Entlastungsmaßnahmen für Autofahrer zu, die etliche Ökonomen für wenig sinnvoll halten. Seit 1. April dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen, am 1. Mai folgte der bis Ende Juni befristete Tankrabatt von knapp 17 Cent pro Liter.

«Wenn ein Ende des Nahostkriegs dazu führt, dass die Straße von Hormus wieder frei befahrbar ist und Öltransporte dort reibungslos laufen können, dürfte auch der Ölpreis schrittweise nachgeben», sagt ein Sprecher des ADAC in München. Bis sich jedoch wieder stabile Abläufe entlang der Lieferketten einstellten, werde einige Zeit vergehen. «Umgehende Senkungen der Kraftstoffpreise auf das Niveau vor dem Krieg sind daher nicht zu erwarten, zumal auch Infrastruktur beschädigt oder zerstört wurde, die nicht sofort wieder aufgebaut werden kann.»

Die US-Regierung geht davon aus, dass der Iran die Meerenge vermint hat. (Archivbild) Foto: Altaf Qadri/dpa

Wann fahren wieder Schiffe in der Straße von Hormus?

Die US-Regierung und viele Experten gehen davon aus, dass der Iran die Straße von Hormus teilweise vermint hat. Wie viele Sprengsätze dort tatsächlich lauern, ist nicht bekannt - aber allein die Angst vor Minen reicht, um die Schifffahrt lahmzulegen. Daher braucht es zunächst einen Einsatz zur Minenräumung, für den unter anderem europäische Staaten schon Vorbereitungen getroffen haben. Erst nach dessen Abschluss wäre eine Rückkehr zum Normalbetrieb von vor dem Krieg wieder denkbar.

In der Zwischenzeit könnte etwa das US-Militär seine Bemühungen verstärken, Schiffe durch die Meerenge zu lotsen. Ein weiteres Problem ist, dass viele Schiffe nach viereinhalb Monaten Iran-Krieg schlicht am falschen Ort sind: Hunderte sitzen noch im Persischen Golf fest, viele fahren inzwischen auf anderen Routen. Eine Rückkehr zum Normalbetrieb, mit rund 100 bis 150 Schiffen in der Meerenge pro Tag, dürfte noch eine Weile dauern. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Einigung zwischen den USA und Iran tatsächlich hält und es nicht zu neuen Kampfhandlungen kommt.

Wie lange dauert es, bis Lieferketten wieder funktionieren?

Das hängt nicht nur vom Ende des Iran-Kriegs und dem Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ab, sondern auch von einem mittlerweile weitgehend aus den Schlagzeilen verschwundenen Konflikt: «Aus globaler Perspektive ist der bedeutendere Faktor (für die Containerschifffahrt) nicht die Hormuskrise, sondern die Krise im Roten Meer», meint der dänische Schifffahrtsexperte und -berater Lars Jensen.

Denn die meisten internationalen Reedereien lassen ihre Containerschiffe schon seit dem Beginn des Gaza-Kriegs im Herbst 2023 nicht mehr auf dem kürzesten Seeweg von Ostasien nach Europa durch Rotes Meer und den Suezkanal fahren, sondern auf der viel weiteren Route um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas.

Im Roten Meer bedrohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen die Schifffahrt. Da die Umrundung Afrikas einen Umweg von vielen tausend Seemeilen und bis zu zwei Wochen längere Fahrtzeiten bedeutet, sind die Kapazitäten in der Schifffahrt knapp, die Preise hoch. «Eine Lösung der Hormuskrise könnte auch die Bühne für eine mögliche Lösung der Krise im Roten Meer bereiten», sagt Jensen. «Das wiederum würde Schiffskapazität in großem Umfang freisetzen und eine Wende am Markt vom derzeitigen Kapazitätsmangel zum Überangebot nach sich ziehen.»

Die Einigung dürfte weltweit die Börsen beflügeln. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Wie würden die Börsen auf ein Kriegsende reagieren?

Einen Sektor der Weltwirtschaft hat der Iran-Krieg bislang nicht sehr gestört: die internationalen Börsen. In den USA steht der S&P500 - der Leitindex der 500 größten börsennotierten Unternehmen - höher als vor Kriegsbeginn. Der Frankfurter Dax wurde stärker in Mitleidenschaft gezogen und verlor von Ende Februar bis Ende März fast 3.000 Punkte. Doch seither ging es mit einigen Ausschlägen wieder deutlich aufwärts.

Sollte der Krieg nun tatsächlich enden, wäre eine nachhaltige Erleichterung auch an den Finanzmärkten die Folge. Nach Auffassung der DZ-Bank-Analystin Birgit Henseler sind an der Frankfurter Börse vor allem die großen Industriekonzerne Wachstumstreiber. Neben der Entwicklung rund um den Boom Künstlicher Intelligenz profitierten die deutschen Großunternehmen weiter vom milliardenschweren Fiskalpaket der Bundesregierung.

Wann geht es wieder bergauf mit der Konjunktur?

Die deutsche Wirtschaft hätte dank des 500-Milliarden-Euro-Schuldenpakets der Bundesregierung in diesem Jahr eigentlich moderat wachsen sollen. Nach Beginn des Iran-Kriegs halbierte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose auf nur noch 0,5 Prozent. Auch die Aussichten für 2027 sind verhalten. Die Wirtschaftsweisen rechnen mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 Prozent.

Doch abgesehen vom Iran-Krieg leidet die deutsche Wirtschaft an grundlegenden strukturellen Problemen, wie sowohl Unternehmen als auch Ökonomen seit Jahren kritisieren: steigende Sozialabgaben, hohe Energiepreise und zu viel Bürokratie. Sollte sich daran nichts ändern, ist ein Ende der Stagnation nach Einschätzung vieler Ökonomen nicht in Sicht.