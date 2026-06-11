Aus Belgien in die Bundesliga: Keisuke Goto wechselt zum Sport-Club. Was den 21-jährigen Stürmer auszeichnet und wie der Verein seinen Einstand einschätzt.

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat mit Keisuke Goto einen weiteren japanischen Profi verpflichtet. Der 21 Jahre alte Stürmer kommt vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht, wie die Breisgauer mitteilten. Über die Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart. Nach Neuzugang Rihito Yamamoto und Yuito Suzuki wird Goto der dritte Japaner im Kader des Sport-Clubs sein.

In der abgelaufenen Saison war der Nationalspieler an die VV St. Truiden verliehen, erzielte für den belgischen Club in der Jupiler Pro League in 28 Spielen zehn Tore und bereitete fünf weitere vor.

«Mit Keisuke konnten wir einen spannenden Spieler mit interessanten Anlagen für uns gewinnen. Seine draufgängerische Spielweise wird uns guttun», sagte Sportvorstand Jochen Saier. «Er sucht gerne die Tiefe, hat ein gutes Raumgefühl und zudem das Gespür, wie er sich im Strafraum verhalten muss. Eine gewisse Zeit für Integration und Weiterentwicklung wird er sicherlich brauchen – und sie auch bekommen.»