Der Alptraum jeder Familie: Das Kind ist plötzlich weg. Als die Suche nach dem von zu Hause weggelaufenen Sohn erfolglos bleibt, ruft der Vater die Polizei – und dann klopft es aus einem Saftfass.

Metzingen (dpa) - Ein Dreijähriger ist in einem Getränkemarkt in Baden-Württemberg in ein leeres 5000-Liter-Saftfass geraten. Der Kleine war am Freitagnachmittag von zu Hause weggelaufen, wie die Polizei mitteilte. Als die Suche der Eltern in Metzingen (Landkreis Reutlingen) erfolglos blieb, meldete sich der Vater bei der Polizei.

Beamte und Polizeihunde durchkämmten die Umgebung. Klopfgeräusche des Kindes führten dann zum glücklichen Ausgang: Anwohner hörten sie aus einem Saftfass in einem nahegelegenen Getränkemarkt. Der neugierige Junge hatte sich wohl über eine Leiter in das große, glücklicherweise leere Behältnis gehangelt, wie es hieß. Dort saß er fest. Den Eltern wurde er unverletzt übergeben.