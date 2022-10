Auf Einladung des Kulturrings Schweighofen und des Musikantebuckl Oberotterbach gastiert Lisa Canny mit ihrer Band am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, in die Kulturhalle Schweighofen.

Sieben Mal hat Canny die „All Ireland Championship“ gewonnen, sowohl mit der Harfe als auch mit dem Banjo. Aufgewachsen im Nordwesten Irlands, begann Canny mit dem Banjo-Spiel und kam mit zehn Jahren durch Zufall zur Harfe, die sie sich gleich wie eine Besessene anzueignen begann. Sie studierte an der Irish World Academy of Music and Dance. Aber der traditionelle Folk war ihr zu wenig, so mixt sie ihn mit Pop und Hip-Hop.

Der frühere Manager der Band The Police sprach Canny nach einem Konzert an und lud sie zu einem Songwriting mit anderen Künstlern ein. Das war der Grundstein zu ihrer Solokarriere. 2015 gelang ihr ein Top-Ten-Hit in Irland mit „Lifeline“.

Karten gibt es unter Telefon 0177 2379649 und per E-Mail an info@musikantebuckl.de.