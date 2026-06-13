Mit starken Leistungen hat Hoffenheims Bazoumana Touré die Aufmerksamkeit europäischer Top-Teams auf sich gezogen. Nun spricht sein Nationaltrainer über den Wirbel.

Philadelphia (dpa) - Der ivorische Nationaltrainer schwärmt vor dem WM-Start der Elfenbeinküste über die Form von Bazoumana Touré und sieht den Transferrummel um das Top-Talent der TSG 1899 Hoffenheim gelassen. «Er hatte eine sehr erfolgreiche Saison», sagte Emerse Faé über den 20 Jahre alten Offensivspieler. «Viele Clubs schauen sich ihn an. Er ist sehr jung, hat die Füße auf dem Boden, ist sehr diszipliniert. Er verliert nicht seinen Kopf, nur weil viele Teams sich nach ihm umschauen.»

Liverpool und Manchester United interessiert

Touré war vor anderthalb Jahren aus Schweden zu Hoffenheim gewechselt und zeigte in der vergangenen Saison überzeugende Leistungen. Dadurch wurden zahlreiche europäische Topclubs auf ihn aufmerksam, zu den Interessenten sollen unter anderem der FC Liverpool und Manchester United zählen.

Im Duell zweier deutscher Gruppengegner trifft die Elfenbeinküste in der Nacht zu Montag (01.00 Uhr MESZ) in Philadelphia auf Ecuador.