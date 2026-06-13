Baden-Württemberg Brand in Gefängniszelle gelegt – Häftling schwer verletzt

Feuerwehr
Feuerwehrleute konnten den Brand zusammen mit Justizbeamten rasch löschen. (Symbolbild)

Ein Häftling wird mit schweren Verbrennungen aus einem Gefängnis in eine Klinik gebracht. Feuerwehrleute und Justizbeamte müssen die Flammen zusammen löschen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Karlsruher Gefängnis ist ein Häftling schwer verletzt worden. Der Mann hatte das Feuer am Freitag in seiner Zelle selbst gelegt, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehrleute löschten zusammen mit Justizbeamten die Flammen, bevor diese auf andere Gebäudebereiche übergreifen konnten. Evakuieren mussten sie das Gefängnis nicht.

Der Verletzte erlitt durch das Feuer schwere Verbrennungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Der Zellentrakt musste ausgelüftet werden, um ihn vom Rauch zu befreien.

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