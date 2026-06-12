In der Nacht bricht in einem Landwirtschaftsbetrieb in Crailsheim ein Feuer aus. Weil dort Maschinen und Dünger gelagert werden, ist der Schaden enorm.

Crailsheim (dpa/lsw) - Beim Brand einer Lagerhalle in Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) ist nach ersten Schätzungen in der Nacht ein Schaden von etwa fünf Millionen Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, befanden sich in der rund 1.000 Quadratmeter großen Halle landwirtschaftliche Maschinen und Dünger. Die Feuerwehr ließ das Gebäude kontrolliert abbrennen. Die Ursache des Feuers ist bislang unbekannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.