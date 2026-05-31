Baden-Württemberg Betrunkener missachtet Vorfahrt – Kinder verletzt

Rettungsdienst
Die Kinder kamen nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Mit 2,5 Promille am Steuer: Ein Unfall in Pfullingen endet für zwei Kinder im Krankenhaus. Was die Polizei zum Hergang sagt.

Pfullingen (dpa/lsw) - Ein alkoholisierter 50-jähriger Autofahrer hat in Pfullingen (Kreis Reutlingen) einen Unfall mit zwei verletzten Kindern verursacht. Der Mann missachtete an einer Einmündung die Vorfahrt eines 42-Jährigen, auf dessen Rückbank die beiden Kinder saßen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Es kam zum Zusammenstoß. Die sieben und neun Jahre alten Kinder erlitten leichte Verletzungen und kamen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Beim Unfallverursacher stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,5 Promille an. Der 50-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe machen und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

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