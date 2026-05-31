Fußball Drogenverdacht am Steuer: Fußballstar Sterling festgenommen

Raheem Sterling
Raheem Sterling hat Ärger mit der Polizei. (Archivbild)

Der frühere Chelsea-Spieler rammt laut Medienberichten mit seinem Lamborghini eine Leitplanke - und soll dabei unter Drogeneinfluss gestanden haben. Inzwischen ist Sterling wieder auf freiem Fuß.

Winchester (dpa) - Fußballstar Raheem Sterling ist laut britischen Medienberichten nach einem Unfall mit seinem Lamborghini wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss festgenommen worden. Wie die Nachrichtenagentur PA am Samstagabend berichtete, hatten Polizisten in der Grafschaft Hampshire den früheren englischen Nationalspieler am Donnerstag in Gewahrsam genommen. Zuvor war sein Sportwagen demnach auf der Autobahn M3 mit Leitplanken kollidiert.

«Der Fahrer, ein 31-jähriger Mann aus Berkshire, wurde wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss, gefährliches Fahren, Besitz einer Droge der Klasse C und Verweigerung der Probenabgabe festgenommen», teilte die Polizei mit. Zu den Drogen der Klasse C zählen in Großbritannien etwa Anabolika, Benzodiazepine wie Diazepam und Lachgas. Welche Substanz Sterling konkret besessen haben soll, teilte die Polizei nicht mit. «Er wurde gegen Kaution freigelassen, während unsere Ermittlungen weiterlaufen.»

Karriere-Knick nach Millionentransfer

Eine Quelle aus dem Umfeld von Sterling bestätigte der BBC die Festnahme des Fußballprofis und erklärte weiter, Sterling habe «extrem schwierige Jahre» hinter sich und sich zuletzt «wertlos» und «vergessen» gefühlt. Sterling war bis Januar beim FC Chelsea unter Vertrag gewesen, hatte dort aber nicht gespielt und zuletzt auch nicht mehr mit der Profi-Mannschaft trainiert.

Nach seinem Aus war er bis zum Saisonende zu Feyenoord Rotterdam gewechselt, kam dort jedoch nur auf acht Einsätze. Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden. Mit City hatte er viermal die englische Meisterschaft gewonnen. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Sterling 82 Länderspiele.

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